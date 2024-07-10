Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko için kesenin ağzını açtılar: Rekor teklif!

10 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:35

Saint-Maximin transferinde mutlu son: Kulübüyle de anlaşıldı! İstanbul'a geliyor

Saint-Maximin transferinde mutlu son: Kulübüyle de anlaşıldı! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Edin Dzeko ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerden yılda 4.5 milyon euro kazandığı belirtilen Dzeko için Hırvat ekini Hajduk Split'in tarihi bir teklifte bulunabileceği öne sürüldü.

4 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Tportal'da yer alan habere göre; Hajduk Split, Edin Dzeko'ya 4 milyon euro değerinde 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

KABUL EDERSE TARİHE GEÇECEK!

Dzeko bu sözleşmeyi kabul ederse açık ara en yüksek sözleşmeye sahip isim olarak rekor kırarak kulüp tarihine geçecek.

HAZIRLIK MAÇINDAN SONRA NETLİK KAZANACAK

Hajduk Split ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının ardından transferin netleşebileceği öne sürüldü.

46 MAÇTA 25 GOL-10 ASİST

Edin Dzeko geçen sezon Fenerbahçe forması altında 46 maça çıkarak 25 gol attı ve 10 da asist yaptı.