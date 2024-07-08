Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan müjdeli haber: Jose Mourinho için 'evet' dedi!

08 Temmuz 2024 13:29 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:07

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi.

SAİNT-MAXİMİN HAREKATI

Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi.

MOURİNHO İÇİN FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ

Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe'yle görüşen futbolcu, Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere "evet" dedi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Al Ahli ile görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kanarya, Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlıklar yapılıyor. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin için kulübü Al Ahli'ye yaptığı teklifi de yükseltti.

Yönetimin bu transferi hızla bitirebilmek için büyük fedakarlıklarda bulunduğu da belirtildi.

31 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, 31 maçta, 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösterilen 27 yaşındaki Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.