Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir: Jose Mourinho'nun maaşı çıktı!

11 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:42

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Lugano’yu saf dışı bırakmasının ardından Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne düştü. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek sarı-lacivertlilerin kasasına giren para da belli oldu. Kanarya, dünyaca ünlü Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun maaşını buradan gelen parayla çıkardı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadar kasasına koyduğu gelir ortaya çıktı.

11.7 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano’yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 200 bin euro gelir elde etti. 3. ön eleme turunda Lille’e kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi’ne kaldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4.1 milyon euro, market gelirinden ise iki ayrı parça olarak toplamda 7.4 milyon euroyu garantiledi.

Henüz Avrupa’da lig aşaması maçları başlamadan sarı-lacivertliler 11 milyon 700 bin euroyu kasasına koydu.

JOSE MOURİNHO'NUN MAAŞI ÇIKTI!

Avrupa'da lig aşaması maçları başlamadan kasasına 12 milyon euroya yakın parayı koyan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun maaşını çıkardı bile.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takımdan 10.5 milyon euro net maaş alacağı duyurulmuştu. Tecrübeli hocanın ekibinin alacağı ücretle birlikte bu rakamın 12 milyon euroyu bulduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

İLK MAÇ 25-26 EYLÜL

Fenerbahçe ilk hafta maçını 26 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de Union Saint-Gilloise ile oynayacak.