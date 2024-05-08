Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Eski takımına dönüyor

08 May 2024 19:01 - Güncelleme : 08 May 2024 19:09

Fenerbahçe'nin rekor bedelle kadrosuna kattığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan Cengiz Ünder'in Türkiye kariyeri kısa sürebilir.

ROMA'YA GERİ DÖNÜYOR

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayıracağı Paulo Dybala'nın yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Haberin detayında, İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon Euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon Euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe yönetiminin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu için Roma'nın yaptığı teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği öne sürüldü.

32 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 de asist yaptı.