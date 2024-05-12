Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber: Yıldız futbolcu Galatasaray maçında yok!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 May 2024 18:38 - Güncelleme : 12 May 2024 20:11
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında sarı kart gören Rodrigo Becao cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi Galatasaray derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.
BECAO DERBİDE YOK!
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Rodrigo Becao maçın ilk yarısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Becao, haftaya Rams Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr