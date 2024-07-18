Fenerbahçe'ye dev transfer teklifi! İrfan Can Kahveci'ye Suudi kancası

18 Temmuz 2024 07:40 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:58

Yeni sezona ligde şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Avrupa'da büyük başarı yakalamak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda arka arkaya transfer hamlelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirerek yapmıştı.

Ardından geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer verdiği Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alan Fenerbahçe, bunu takiben Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve son olarak Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler transfer hamlelerine yenilerini eklemeye hazırlanırken, İrfan Can Kahveci'ye talip çıktı.

SENELİK ÜCRET TEKLİFİ 15-17 MİLYON EURO

Başarılı forvet oyuncusu için Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldiği kaydedildi. Takım ismi verilmezken, Sarı-Lacivertli kulübe yıldız isim için 10-12 milyon euro arası bonservis bedeli teklif edildiği iddia edildi.

Suudi ekibinin, Kahveci'ye de astronomik bir maaş teklif etmeyi planladığı belirtildi.

İddiaya göre 29 yaşındaki futbolcu, 15-17 milyon euro civarı bir maaş ile transfere ikna edilmeye çalışılıyor. Gelen bu astronomik teklif sonrası İrfan Can'ın ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.