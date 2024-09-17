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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:15
Fenerbahçe&#039;ye Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber!

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Kadıköy'de oynanacak zorlu derbi öncesi sarı-lacivertlilerde 4 oyuncunun son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe​, Galatasaray​ ile oynayacağı Trendyol Süper Lig​ 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Teknik Direktör Jose Mourinho​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

DJİKU TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku​ bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

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KOSTİC TAKIMA KATILDI, OSAYİ BİREYSEL ÇALIŞTI

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katılırken, tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı.

YETİŞME İHTİMALİ %50

NTV Spor'da yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimali yüzde 50. Osayi-Samuel'in durumu gün gün takip edilecek. 

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber! - 2. Resim

MERT MÜLDÜR'DE SORUN YOK

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de herhangi bir bulguya rastlanmadı. 

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber! - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Can17 Eylül 2024 14:11

Derbiye bomba gibi girmeye hazırlanıyorlarmış Fenerbahçe, umarım güzel bir maç olur ve kazanırlar!

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