Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel müjdesi!

24 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:12

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Union Saint Gilloise'yi konuk edecek Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan Osayi-Samuel'in formasına bu maçta kavuşması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, 3 hafta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

GALATASARAY DERBİSİNDE ARANDI

Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel’in yokluğu, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür’ün performansı beklentilerin altında kalmıştı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Nijeryalı futbolcu, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Durumunun her açıdan çok iyi olduğu ifade edilen tecrübeli kanat oyuncusu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor.

OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Teknik ekibin, son durumuna bakarak karar vereceği Osayi-Samuel’in, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union Saint Gilloise mücadelesinde ilk 11’de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.