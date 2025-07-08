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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe’ye Premier Lig’den takviye! Antonio Dias Samandıra’da

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi teknik ekibini güçlendirdi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun uzun yıllardır yanında olan kondisyoner Antonio Dias, Nottingham Forest’tan ayrılarak sarı-lacivertlilere katıldı. Dias, Samandıra’daki ilk idmanında Mourinho’nun yeni yardımcısı olarak takımın hazırlıklarına dahil oldu.

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Fenerbahçe’ye Premier Lig’den takviye! Antonio Dias Samandıra’da
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 14:13

Fenerbahçe’de , 2025-26 sezonunda görev yapacak kadrosunu netleştirdi. Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrılırken, Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado yeni sezonda Mourinho’nun yardımcıları olarak görev yapacak.

Fenerbahçe’ye Premier Lig’den takviye! Antonio Dias Samandıra’da

PREMIER LİG’DEN DENEYİMLİ KONSİDİSYONER

Ekibe katılan son isim olan Portekizli Antonio Dias, Premier Lig’de Nottingham Forest deneyimiyle dikkat çekiyor. Son olarak Nuno Espirito Santo’nun birinci yardımcı antrenörü olarak görev yapan Dias, Mourinho ile yeniden bir araya gelerek kondisyon ekibine katıldı.

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YENİ SEZONA HAZIRLIK SAMANDIRA’DA BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını yeni teknik kadrosuyla gerçekleştirdi. Mourinho, yeni kurmayları Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado ile antrenman öncesi kısa bir toplantı yaptı.

ETİKETLER
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#Yardımcı Antrenör
#Antonio Dias
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#Pedro Machado
#Futbol
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