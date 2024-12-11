Fenerbahçe'ye Talisca transferinde Galatasaray şoku! Tarihi çalım için masadalar

11 Aralık 2024 08:38 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:59

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Anderson Talisca için bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın yıldız Brezilyalı için hareket geçtiği ve masaya oturduğu iddia edildi. İşte ortalığı ayağa kaldıran iddianın detayları...

Son dönemde hakem tartışmaları üzerinden büyük gerginlik yaşayan Fenerbahçe​ ile Galatasaray​'ın arası bu kez de transferde açılacak gibi. Sarı-Kırmızılıların, Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Anderson Talisca​ için devreye girdiği iddia edildi.

"İLK TEMAS KURULDU" İDDİASI

Sabah Spor'da yer alan habere göre; Talisca, menajerler tarafından Galatasaray'a önerilirken ve sarı kırmızılıların bu transfere olumlu yaklaştığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisine sahip olan Al Nassr'ın yöneticileriyle görüştüğü ancak konu ile ilgili incelemelerde bulunan Okan Buruk'un son kararı vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ YALANLADI

Diğer yandan İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin "Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı." haberine Talisca'dan yalanlama geldi, Sambacı, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada iddiayı alıntılayarak "Yalan haber" ifadesini kullandı.

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş formasıyla fırtına gibi esen Talisca, 2021'den bu yana forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 103 resmi maça çıkarken 76 gol attı ve 10 asist yaptı.