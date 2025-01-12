Fenerbahçe'ye transfer şoku! Vitor Pereira devreye girdi

12 Ocak 2025 06:41 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 06:41

İngiliz ekibi Wolverhampton'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, sarı-lacivertli kulübe transferde rakip oldu. İşte Pereira'nın çok konuşulacak hamlesi...

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Ara transfer​ çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca​ ile anlaşma sağlanmasının ardından gözler diğer mevkilere çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte özellikle stoper transferine ağırlık verilirken Fransa'dan çarpıcı bir haber geldi!

WOLVERHAMPTON MASADA

İki farklı dönemde Fenerbahçe​'yi çalıştıran ve kısa süre önce İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira​ Lens'te forma giyen Kevin Danso transferinde sarı-lacivertli kulübe rakip oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Wolverhampton, 26 yaşındaki Avusturyalı stoper için Fransız ekibi Lens ile pazarlık masasına oturdu.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Football Insider'in haberine göre İngiliz kulübüne yakın kaynaklar, Vitor Pereira'nın oyuncuyu çok beğendiği ve bu sebeple transferde şartların zorlanacağını ifade etti.

Buna karşın haberde Danso için en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu belirtilirken bu transfer girişiminin gelecek hafta netlik kazanacağı belirtildi.