Fenerbahçe'ye transferde ret yanıtı! Mourinho faktörü de işe yaramadı

15 Ocak 2025 14:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:24

Stoper transferi için Alman ekibi Frankfurt'tan Tuta ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, İngiltere'de temasta olduğu bir diğer stoper adayı için yaptığı teklife ret yanıtı aldı. Mourinho'nun transferde devreye girmesi olumlu netice getirmedi.

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Ara transfer dönemini savunma ve forvete 3-4 takviye yaparak tamamlamayı planlayan Fenerbahçe stoper takviyesinde 2 isme yoğunlaştı. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt​'tan Tuta'yı kadrosuna katmaya yakın olan sarı-lacivertliler, diğer stoper adayı için İngiltere'de yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

İNGİLİZ BASINI DETAYLARI YAZDI

Telegraph'ta yer alan habere göre Newcastle United​'da çok iyi bir sezon geçiren Lloyd Kelly için Fenerbahçe​'nin Premier Lig ekibine yaptığı ilk teklifin reddedildiği bildirildi.

Haberde, sarı-lacivertlilerin Kelly'ye olan ilgisi için, "Bu ilginin arkasındaki en büyük itici güç, Manchester United ve Tottenham'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Kelly ile birkaç kez karşı karşıya gelen Mourinho olduğu düşünülüyor" ifadelerine yer verildi.

Ancak Portekizli hocanın varlığının da transferin gerçekleşmesi için yeterli gelmediği belirtildi.

TEKLİFİ YETERSİZ BULDULAR

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen İngiliz futbolcu için ilk teklifin, oyuncunun değerinin altında olmasından dolayı reddedildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin transferi tamamlayabilmek için teklifini yükseltmesi gerektiği vurgulanırken, Newcastle United'ın bu aşamada bir anlaşma ihtimaline uzak olduğu ve oyuncuyu kaybetmek istemediği belirtildi.

LLOYD KELLY KİMDİR?

Futbola Bristol City altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonel olan Lloyd Kelly, ardından sırasıyla Bournemouth ve Newcastle United'a transfer oldu. 26 yaşındaki Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken takımı adına bir de asist yapma başarısı gösterdi.