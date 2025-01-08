Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Real Madrid devreye girdi

08 Ocak 2025 09:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:23

Talisca'yı bitiren Fenerbahçe, Fransa'da stoper harekatı yürütürken İspanya'dan gelen haber can sıktı. Sarı-lacivertlilerin ısrarla istediği Lens'in genç yıldızı için artık Real Madrid de pazarlık masasında!

Süper Lig'de ilk yarıda lider Galatasaray​'ın 8 puan gerisinde kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe​'de yönetim 4 koldan transfer harekatı yürütüyor. Suudi ekibi Al Nasrr'dan Anderson Talisca​ transferini büyük ölçüde bitiren sarı-lacivertliler stoper transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Bu doğrultuda Ligue 1 ekibi Lens ile 20 yaşındaki Abdukodir Khusanov için pazarlık masasına oturan Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlarken transferde dev bir rakip çıktı.

CITY DE NABIZ YOKLUYOR

İspanyol gazetesi AS, Lens'in geçen sezon 100 bin euroya kadrosuna kattığı, Özbek savunmacı için Real Madrid'in devreye girdiğini yazdı. Haberde Real Madrid'in istediği şartlara Lens'i ikna etmesi durumunda Khusanov'u kadrosuna katacağı belirtildi.

Haberin detayında ayrıca Madrid'in yanı sıra İngiltere Premier Ligi'ndeki performansıyla bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester City'nin de kadro revizyonu çerçevesinde 20 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı belirtildi.

MEDINA DA OLMAMIŞTI

Fransa'nın Lens kulübü, daha önce Fenerbahçe'nin istediği bir diğer stoperi Facundo Medina için 35 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Bu rakam, Fenerbahçe'nin transferle ilgili planlarını askıya almasına neden olmuştu. 25 yaşındaki Arjantinli milli futbolcunun ardından rota Khusanov'a çevrilmişti.

JAKA BIJOL DE OLMADI

Diğer yandan Fenerbahçe'nin bir diğer stoper adayı Jaka Bijol için İtalya'dan olumsuz haber geldi. Spor gazetecisi Nicolo Schira, Serie A ekibi Udinese'nin Fenerbahçe'nin Bijol için yaptığı transfer​ teklifini reddettiğini yazdı.

Udinese'nin 25 yaşındaki Sloven Bijol'u bu sezon kadrosunda tutarak yaz transfer döneminde satışa çıkaracağı için teklifi reddettiği belirtildi.