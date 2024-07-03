Ferdi Kadıoğlu ilki başardı: EURO 2024'e damga vurdu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:16
Almanya'da düzenlenen EURO 2024 son 16 turunda A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Turnuva boyunca gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçına da damga vurdu. Milli futbolcumuz EURO 2024'te bir ilki başardı. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ferdi Kadıoğlu performansıyla turnuvaya damga vurdu.
FERDİ KADIOĞLU İLKİ BAŞARDI
Opta verilerine göre; EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.
4 MAÇTA 42 KM KOŞTU
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta da forma giydi ve 360 dakika süre aldı.
Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.
Kaynak: tgrthaber.com