Ferdi Kadıoğlu ilki başardı: EURO 2024'e damga vurdu!

03 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:16

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekipte Ferdi Kadıoğlu performansıyla turnuvaya damga vurdu.

FERDİ KADIOĞLU İLKİ BAŞARDI

Opta verilerine göre; EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

4 MAÇTA 42 KM KOŞTU

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta da forma giydi ve 360 dakika süre aldı.

Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.