Ferdi Kadıoğlu sakatlandı!

11 Kasım 2024 19:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 19:04

Premier Lig takımı Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacağı süre netlik kazandı.

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Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Zeynel Soyuer vefat etti!

Premier Lig takımı Brighton'ın Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Manchester City maçı kadrosunda yer almamıştı.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ayrıntıları belli oldu. NTV'nin haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. Milli futbolcunun bu sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

25 yaşındaki sol bek, Brighton'da bu sezon 8 müsabakada forma şansı buldu. Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.