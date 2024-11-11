Ferdi Kadıoğlu sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 19:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 19:04
Premier Lig takımı Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacağı süre netlik kazandı.
Premier Lig takımı Brighton'ın Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle Manchester City maçı kadrosunda yer almamıştı.
1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ayrıntıları belli oldu. NTV'nin haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. Milli futbolcunun bu sakatlık nedeniyle 1-2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
25 yaşındaki sol bek, Brighton'da bu sezon 8 müsabakada forma şansı buldu. Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com