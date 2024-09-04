Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sürpriz telefon

04 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:54

Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında geldiği Fenerbahçe’den 2024'te 30+5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Premier Lig'e transfer oldu.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN SÜRPRİZ TELEFON

İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu şimdiden sarı-lacivertli renklere özlem duymaya başladı.

Yıldız futbolcudan, Brighton'a transferinin üzerinden henüz bir hafta geçmişken eski kulübü Fenerbahçe'ye sürpriz bir telefon geldi.

SAMANDIRA'YI ZİYARET EDECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra’da ziyaret için izin istedi.

Haberde milli futbolcunun eski takım arkadaşlarını özlediği, teknik heyet ve personel ile de hasret gidermek için milli arada İstanbul'a geri döneceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE YILDIZLAŞTI

6 yıl önce Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, kısa sürede hırsı, mücadelesi ve etkili performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelirken A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girdi.

Sarı-lacivertli formayla 204 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asistlik katkı verdi.