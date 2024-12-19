Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş haber! Geri dönüyor

19 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:35

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tutan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için taraftarı sevindirecek haber geldi. İşte detaylar...

Ve Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor. Sezon başında Fenerbahçe​'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz​ ekibi Brighton​'a transfer​ olan milli futbolcu uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasını giymeye hazırlanıyor.

LIVERPOOL'A GOL ATMIŞ VE SAKATLANMIŞTI

İngiliz ekibinde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Ferdi, kısa sürede taraftarın gözüne girmeyi başarmıştı. Ancak 11 Kasım'da oynanan ve 1 de gol attığı Liverpool maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu​, sahalardan yaklaşık 40 gündür uzaktı.

Ayak parmağında eklem kapsülü yırtığı oluşan Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisinin ardından büyük ölçüde iyileştiği antrenman eksiğini de kapattıktan sonra 1-2 hafta içerisinde yeniden formasına kavuşabileceği belirtildi.

EN GEÇ BRENTFORD MAÇINDA SAHADA

İngiliz basınında yer alan haberlerde başarılı sol bekin Brighton'ın, bu haftaki West Ham ya da gelecek hafta Brentford maçında kadroya gireceği belirtildi.

İngiliz ekibiyle bu sezon 8 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımına 2 gollük bir katkı sağlamıştı. Milli oyuncudan gelen müjdeli haber, Brighton taraftarını mutlu etti.