Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan sakatlık haberi! Süre uzayabilir mi?

21 Kasım 2024 09:08 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:19

Brighton formasıyla Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Planlanan iyileşme sürecinin beklenenden uzun olabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’deki başarılı performansının ardından sezon başında İngiliz ekibi Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu​, Premier Lig’de umut vadeden bir başlangıç yapmıştı. Ancak Liverpool​ maçından sonra sol ayak başparmağındaki kapsül yırtığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı. Başlangıçta bu sürenin 1 ay olacağı söylenmişti.

BEKLENMEDİK GELİŞME: SÜRE UZAYABİLİR

Brighton​ Teknik Direktörü Marc Hürzeler, Ferdi'nin hızla iyileşeceğine dair umutlarını dile getirmişti. Ancak son tetkiklerde sakatlığın ameliyat gerektirebileceği ihtimali ortaya çıktı. Eğer bu karar alınırsa milli oyuncunun sahalara dönüşü 2 ayı bulabilir.

Sezona fırtına gibi başlayan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla 8 maçta toplam 440 dakika sahada kaldı ve bu süreçte 2 gol kaydetti. Futbol severlerin gözdesi olan milli yıldızın, yaşadığı sakatlık​ sonrası formunu ne kadar koruyacağı merakla bekleniyor.

YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR

Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığıyla ilgili gelişmeler hem İngiliz taraftarları hem de Türk futbolseverleri endişelendirdi. Milli yıldızın sahalara sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için yapılacak müdahalelerin titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.