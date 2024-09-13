Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Fabian Hürzeler İngiltere'de tarihe geçti!

13 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:44

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton & Hove Albion'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi. Hürzeler, İngiltere'de tarihe geçti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig​'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos​ ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

Hürzeler kazandığı ödüle ilişkin, "Bunu kazanmak her zaman güzel çünkü çalışmalarınızın karşılığı bu. Sadece benim değil, aynı zamanda tüm kulübün, teknik ekiptekilerin ve futbolcuların çalışmasıyla oldu. Şimdi bir sonraki ödülü kazanma zamanı." dedi.

TARİHE GEÇTİ

Fabian Hürzeler, Premier Lig​ tarihinde bu ödülü kazanan en genç teknik direktör oldu.

31 yaşındaki teknik direktör, Tottenham'da Ange Postecoglou'dan sonra takımındaki ilk ayında bu ödülü kazanan ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ağustos​ ayının en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar arasında Mikel Arteta, Pep Guardiola ve Arne Slot yer alıyordu.

BRİGHTON LİGDE KAYBETMEDİ

Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.

FERDİ KADIOĞLU SAHNE ALIYOR

Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Bu hafta sonu Ipswich Town'u konuk edecek Brighton'da yeni transferiFerdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.