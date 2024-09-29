Fernando Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım: Galatasaray taraftarı ayağa kalktı!

29 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:37

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yıldız ismin paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları meraklandırırken soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray​, Trendol Süper Lig​'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa​ ile 3-3 berabere kaldı.

Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera​'dan flaş bir hamle geldi.

MUSLERA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Fernando Muslera, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı file bekçisi kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe olarak 'Az kaldı' yazarken bir de kum saati emojisi koydu.

TARAFTARLARI ENDİŞELENDİRDİ

38 yaşındaki kalecinin bu paylaşımı neden yaptığı anlaşılamazken, bu hamle sarı-kırmızılı taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu.

Uruguaylı yıldızın bu paylaşımı ayrılık​ iddialarının yüksek sesle konuşulmasına neden oldu.

13 yıldır Galatasaray forması giyen yıldız kalecinin, sarı-kırmızlı takımla olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

İşte Fernando Muslera'nın paylaşımı:

MUSLERA: "HENÜZ ÇOK UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Fernando Muslera, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada "Geçen sezon da bu tarihlerde mağlubiyet almıştık, Hatay maçıydı sanırım. Hatalarımızdan ders çıkarıp devam edeceğiz. Henüz çok uzun bir yolumuz var. Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Beraberlikten dolayı üzgünüz. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. Avrupa maçı var, Alanya ile maç var. Bunları da kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı.