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Fethi Özer Boluspor'da

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 00:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:19
Fethi Özer Boluspor&#039;da

Boluspor, Eyüpspor forması giyen savunma futbolcusu Fethi Özer'i renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, savunmaya takviye olarak Fethi Özer'i transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 27 yaşındaki stoperi renklerine bağladı.

Boluspor, Fethi Özer'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, İkas Eyüpspor ile Fethi Özer’in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır."

Boluspor, Fethi Özeri kadrosuna kattı

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Kaynak: tgrthaber.com
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Berkay11 Eylül 2024 00:21

Boluspor gücünü arttırmaya devam ediyor Fethi Özer iyi bir transfer olmuş

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