Fethi Özer Boluspor'da
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 00:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 00:19
Boluspor, Eyüpspor forması giyen savunma futbolcusu Fethi Özer'i renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, savunmaya takviye olarak Fethi Özer'i transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor forması giyen 27 yaşındaki stoperi renklerine bağladı.
Boluspor, Fethi Özer'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, İkas Eyüpspor ile Fethi Özer’in geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır."
Kaynak: tgrthaber.com
Boluspor gücünü arttırmaya devam ediyor Fethi Özer iyi bir transfer olmuş