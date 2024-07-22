Feyenoord logosunu yeniledi! 4 değişiklik olsa da fark edilmedi

22 Temmuz 2024 18:49 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:19

Eredivisie takımı Feyenoord, güncel logosunun üzerinde bazı değişiklikler yaparak logosunu güncellediğini duyurdu.

Sosyal medyadaki futbolseverler yeni logonun eski logoyla arasındaki farkı bulmakta zorlandı.

ESKİ LOGOYLA 4 FARK VAR

Feyenoord'un yaptığı açıklamada logo üzerinde toplam 4 değişiklik yapıldığı belirtildi.

'Feyenoord' ve 'Rotterdam' kelimelerinin daha sıkı hizalanması ve harfler arasındaki boşluğun her yerde eşitlenmesi sağlandı.

Logonun sol yarısına daha parlak bir kırmızı tonu verildi ve logodaki karakteristik F harfi tam ortaya yerleştirildi.

Buna ek olarak, kırmızı ve beyaz arasındaki altın ayrım çizgisi kaldırıldı.

LOGO TARİHÇESİ

Feyenoord kulübü kuruluşundan bu yana kullandığı logoların değişimini de paylaştı.