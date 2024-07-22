Feyenoord logosunu yeniledi! 4 değişiklik olsa da fark edilmedi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 18:49 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:19
Hollanda takımı Feyenoord, yeni logosunu açıkladı. Eski logoyla yeni logonun arasındaki farkı bulamayan futbolseverler sosyal medyada değişimi ti'ye aldı.
Eredivisie takımı Feyenoord, güncel logosunun üzerinde bazı değişiklikler yaparak logosunu güncellediğini duyurdu.
Sosyal medyadaki futbolseverler yeni logonun eski logoyla arasındaki farkı bulmakta zorlandı.
ESKİ LOGOYLA 4 FARK VAR
Feyenoord'un yaptığı açıklamada logo üzerinde toplam 4 değişiklik yapıldığı belirtildi.
'Feyenoord' ve 'Rotterdam' kelimelerinin daha sıkı hizalanması ve harfler arasındaki boşluğun her yerde eşitlenmesi sağlandı.
Logonun sol yarısına daha parlak bir kırmızı tonu verildi ve logodaki karakteristik F harfi tam ortaya yerleştirildi.
Buna ek olarak, kırmızı ve beyaz arasındaki altın ayrım çizgisi kaldırıldı.
LOGO TARİHÇESİ
Feyenoord kulübü kuruluşundan bu yana kullandığı logoların değişimini de paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com