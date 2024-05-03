FIFA'dan Altay’a puan silme cezası!

03 May 2024 17:49 - Güncelleme : 03 May 2024 17:50

Trendyol 1. Lig’de transfer yasağı devam eden ve maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay’a bir darbe de eski oyuncusu Adamu Alhassan’dan geldi.

Bu sezon Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen siyah-beyazlılar, yine bir ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

ALTAY'IN 6 PUANI SİLİNDİ!

FIFA, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte forma giyen Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirici kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Böylece bu sezon toplam 9 puanı silinen Altay, 9 puana gerileyerek 17. sırada kaldı. İzmir ekibinin FIFA’daki davaları nedeniyle yeni cezalarla da karşı karşıya kalması bekleniyor.