FIFA'dan Pendikspor'a kötü haber! Transfer yasağı getirildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 17:58 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:01
Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. İstanbul temsilcisine 3 dönemlik transfer cezası getirildi.
Geçen sezon mücadele ettiği Süper Lig'den 1. Lig'e düşen İstanbul ekibi Pendikspor'a, FIFA tarafından ceza geldi.
12. hafta itibariyle 1. Lig'de 17 puanla 13. sırada bulunan Pendikspor'a FIFA tarafından üç dönem transfer yasağı cezası verildi. Ayrıca Ataşehir Belediye Kadın Futbol Takımı'na da üç dönem transfer yasağı geldi.
Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.
Kaynak: tgrthaber.com