FIFA'dan Pendikspor'a kötü haber! Transfer yasağı getirildi

19 Kasım 2024 17:58 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 19:01

Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. İstanbul temsilcisine 3 dönemlik transfer cezası getirildi.

Geçen sezon mücadele ettiği Süper Lig​'den 1. Lig'e düşen İstanbul ekibi Pendikspor​'a, FIFA tarafından ceza geldi.

12. hafta itibariyle 1. Lig'de 17 puanla 13. sırada bulunan Pendikspor'a FIFA tarafından üç dönem transfer yasağı​ cezası verildi. Ayrıca Ataşehir Belediye Kadın Futbol Takımı'na da üç dönem transfer yasağı geldi.

Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.