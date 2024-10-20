Filip Kostic: Geliştirmemiz gereken noktalar var!

20 Ekim 2024 22:30 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:30

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Filip Kostic, Samsunspor maçından sonra konuştu.

Süper Lig​'in 9'uncu haftasında Samsunspor​ ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe​'de Filip Kostic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Filip Kostic, "Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi oldu. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Manchester United​ maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Filip Kostic, "Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.