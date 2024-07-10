Finalin adı belli oldu! İspanya ve İngiltere kupa için karşı karşıya
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 23:57 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 00:05
EURO 2024'te son bilet sahibi belli oldu. Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, İspanya'nın rakibi oldu.
EURO 2024 yarı finalinde İngiltere ile Hollanda karşı karşıya geldi.
Dortmund'da oynanan mücadelede Hollanda 7. dakikada Xavi Simons'un ceza sahası dışından şık golüyle öne geçti.
İngiltere, 18. dakikada kazanılan vuruşu gole çeviren Kane skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 81. dakikada oyuna giren Ollie Watkins, 90. dakikada golü buldu ve İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda skoru koruyan İngiltere, geriye düştüğü maçta Hollanda'yı 2-1 yenerek bu turnuvada adını üst üste ikinci kez finale yazdırdı.
İngiltere finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak.
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek EURO 2024 finaline Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com