Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Maç sonucu: Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

28 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:15

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo-mavililer, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında fırtına gibi eserek zorlu mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı bildi

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Onuacu(3) ve Bardhi'den geldi. Gaziantep'in sayılarını ise Sorescu ve Draguş kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 58'e yükseltti ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda cezalı Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'u görevlendirdi. Forvette ise Enis Destan'ı yedek kulübesine çeken deneyimli teknik adam, Paul Onuachu'yu santrfor oynattı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve kart cezalısı Eren Elmalı takımda yer almadı.

ONUACHU 2 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da en son 25 Şubat 2024 tarihinde ligin 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynanan müsabakada forma giydikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Onuachu, 2 ay sonra ligde tekrar formasına kavuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçında sonradan oyuna dahil edilerek sahalara dönen Nijeryalı oyuncu, ligde 6 maç aradan sonra görev yaptı.

ARİF BOŞLUK İLK KEZ

Trabzonspor'da sol bekte Eren Elmalı'ınn yokluğunda görev yapan Arif Boşluk, bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Bu sezon sadece ligin 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sadece 1 dakika görev yapan genç sol bek, 11'de görev aldı.

MEHMET ALİ YILMAZ ANILDI

Trabzonsporlu futbolcular, hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı ısınmaya fotoğrafının basılı olduğu siyah tişört ile çıkarak andı.

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından da futbolcuların birlikte fotoğrafının yer aldığı görsel ile "Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." paylaşımını yaptı.

MAÇ SEYİRCİSİZ

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor maçında çeken bordo-mavililer, Gaziantep FK maçıyla ikinci kez seyircisiz olarak karşılaşmasını oynadı.

Misafir takım tribününün büyük bölümünde ise Gaziantep FK taraftarları yer alarak takımlarına destek verdi. Gaziantep taraftarları ayrıca maç öncesinde, “Kardeş Trabzon” ve “İki takım el ele” tezahüratları yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.

30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın pasında, yakın mesafeden Onuachu, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2

65. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinden Bardhi'nin yerden sert şutunda, top kaleci Nita'nın sağından filelere gitti: 2-2

66. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Visca'nın sağdan yerden pasında, kaleci Nita'dan sıyrılan Onuachu, topu filelere gönderdi: 3-2

68. dakikada Trabzonspor, dördüncü golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Onuachu, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.