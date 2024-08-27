Fode Koita, Sivasspor ile sözleşmesini uzattı!

27 Ağustos 2024 20:34 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:40

Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile tekrar anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Sivasspor forması altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.