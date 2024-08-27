Fode Koita, Sivasspor ile sözleşmesini uzattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 20:34 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:40
Sivasspor'da iç transferler devam ediyor. Halihazırda takımın futbolcusu olan Fode Koita ile 1 yıllık kontrat imzalandı.
Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile tekrar anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
SEZON KARNESİ
Geçen sezon Sivasspor forması altında 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com