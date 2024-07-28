Form geçici, klas kalıcı! Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza idmanda gençlere taş çıkarttı

28 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:18

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına adını yazdıran Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasıyla 344 maça çıkarak 172 gol atıp, 150 asist yapmış ve tarihe geçmişti.

Alex, Süper Lig'de iki kez gol kralı ve dört kez de asist kralı olmuştu.

ANTALYASPOR İDMANINDA ŞOV YAPTI!

Brezilyalı teknik adam kariyerine Antalyaspor teknik direktörü olarak devam ederken, antrenmanlarda yaptığı hareketlerle de adından söz ettirdi.

Son antrenmanda Alex de Souza'nın attığı çalım, genç futbolcuları hayran bıraktı. Antalyaspor, antrenman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, görüntüler büyük beğeni topladı.

46 YAŞINDA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!

Brezilyalı çalıştırıcı, hem tecrübelerini aktarıyor hem de saha içindeki yetenekleriyle futbolculara örnek oluyor.

Antrenman sırasında attığı çalım, Alex de Souza'nın futbolculuk günlerini aratmadı.

Antalyaspor, bu anları resmi sosyal medya hesabından, 'Form geçici, Klas kalıcı' notuyla videoyu paylaşırken sosyal medyada da gündem oldu.