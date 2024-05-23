Francesco Farioli resmen Ajax'ta
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 May 2024 20:45 - Güncelleme : 23 May 2024 20:49
Hollanda ekiplerinden Ajax, teknik direktör Francesco Farioli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Eredivisie takımı Ajax, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam eden Francesco Farioli ile anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA 3 YILLIK
Yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ
Daha önce Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, bu sezon Nice ile 34 maça çıktı ve 15 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle 55 puan topladı.
Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr