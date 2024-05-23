Francesco Farioli resmen Ajax'ta

23 May 2024 20:45 - Güncelleme : 23 May 2024 20:49

Eredivisie takımı Ajax, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam eden Francesco Farioli ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Daha önce Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, bu sezon Nice ile 34 maça çıktı ve 15 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyetle 55 puan topladı.

Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.