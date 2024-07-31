Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 13:17 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:22
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön elemesinde Lugano ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Fred'in sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildi. Brezilyalı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu. İşte detaylar...
enerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
4 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK!
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Brezilyalı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde kalan diğer eleme maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Bu sakatlığın ardından sarı-lacivertli kulüp orta saha transferin elini çabuk tutarak Fred'in yokluğunda sorun yaşamak istemiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı