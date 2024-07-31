Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferinde gaza basıldı: Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı Barcelona'nın elinden kapıyor!

31 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:32

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazanarak tur atladığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında sakatlanan Fred'den kötü haber alan sarı-lacivertliler orta saha transferinde gaza bastı.

Kanarya 1 ay sahalardan uzak kalacak Brezilyalı orta sahasının yokluğunu hissetmemek için orta saha transferini kısa süre içinde bitirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yıldız bir isim girdi.

FENERBAHÇE'DEN GUİDO RODRİGUEZ HAMLESİ!

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı.

4 yıl Real Betis'te oynadıktan sonra yeşil-beyazlı kulüple sözleşme yenilemeyen Rodriguez'in Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Real Betis ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu serbest statüde yer alıyor.

Fenerbahçe, Rodriguez ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

BARCELONA VE GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Arjantinli yıldızın adı Galatasaray ile de anılmış ancak transfer görüşmeleri ilerleyen aşamalara taşınmamıştı.

Rodriguez'in ismi Barcelona ile de geçiyordu. İspanyol basını Katalan devinin Arjantinli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığını öne sürmüştü.

Rodriguez'in de Barcelona'da forma giymek istediği ancak Katalan ekibinin harcama limitleri ve maaş bütçesi nedeniyle transferi beklettiği ifade ediliyordu.

GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Futbol kariyerine River Plate'in altyapısında başlayan Guido Rodriguez, sonrasında Defensa, Club Tijuana ve Club America'da oynadı.

2019/20 sezonunun devre arasında Real Betis'e imza atan Guido Rodriguez, 4.5 sezondur İspanyol ekibinde forma giyiyordu.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Betis formasıyla 25 maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayan Rodriguez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösteriliyor.