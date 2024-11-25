Futbolu ısıtan teklif: Kar yağışı altında maçta "çay molası" önerisi

25 Kasım 2024 04:50 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 04:59

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki maçta spikerden ilginç bir öneri geldi. Kar yağışı altında süren mücadelede maç spikeri Ali Okancı üşüyen futbolculara dikkat çekerek çay molası teklifi yaptı.

Sivasspor​ ile Kasımpaşa​ karşılaşması sırasında yoğun kar yağışı​ futbolculara zorlu anlar yaşattı. Maçı sunan spiker Ali Okancı’nın ilginç bir önerisi maç sonrası tartışılmaya başlandı. Okancı, soğuk hava koşullarında oyuncuların ısınabilmesi için, sıcak havalarda hakemlerin devre arasında uyguladığı su molasına benzer bir "çay molası" verilmesinin faydalı olabileceğini söyledi.

SOĞUK HAVADA MAÇLARA "ÇAY MOLASI"

Okancı, bu önerisini dile getirirken,"Sıcak havalarda hakemler devre ortasında su molası veriyor. Böyle bir havada da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular ve hocalar en azından ısınmış olur."şeklinde ifade etti. Futbolseverler, Okancı'nın bu önerisini olumlu karşılayarak, kışın soğuk günlerinde sahada hem oyuncular için iyi olabileceğini dile getirdiler.