Gabriel Sara, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı!

07 Ağustos 2024 00:02 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 00:06

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam etti.

MESAİ BAŞLADI

Yeni transfer Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.

Galatasaray, Brezilyalı yeni transferi Gabriel Sara için Premier Lig takımı Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya ise her sene için 2.750 milyon euro ücret ödeneceğini bildirmişti.