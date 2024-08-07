Gabriel Sara, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 00:02 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 00:06
Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımda mesaiye başlayarak ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam etti.
MESAİ BAŞLADI
Yeni transfer Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı bildirildi.
Galatasaray, Brezilyalı yeni transferi Gabriel Sara için Premier Lig takımı Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya ise her sene için 2.750 milyon euro ücret ödeneceğini bildirmişti.
Kaynak: tgrthaber.com