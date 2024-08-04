Gabriel Sara İstanbul'da!

04 Ağustos 2024 00:35 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 00:36

Galatasaray, Championship ekibi Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

25 yaşındaki orta saha, havaalanında kulüp personeli tarafından karşılandı. Gabriel Sara daha sonra dinleneceği otele geçiş yaptı.

Gabriel Sara'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

NORWİCH KARNESİ

Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Championship'te mücadele eden Norwich City'de 53 resmi maça çıkarken bu müsabakalarda 14 gol atıp 13 kez de asist üretti.