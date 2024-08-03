Galatasaray 8 numara transferini bitirdi! Gabriel Sara ile anlaşma sağlandı

03 Ağustos 2024 00:50 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:52

Galatasaray Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

CENK ERGÜN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRECEK

Tgrthaber.com yazarı Kaya Temel'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray Gabriel Sara transferini bitirdi. Temel, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kısa sürede İngiltere'ye uçarak oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getireceğini aktardı.

BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan A Spor, Galatasaray'ın 20 milyon Euro'nun altında bir rakama İngiliz kulübüyle transfer için el sıkıştığını aktardı. Haberde, 25 yaşındaki oyuncuyla da yıllık 3 milyon Euro civarında bir rakamla anlaşıldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON GÖZ DOLDURDU

Geçtiğimiz sezon 53 maçta forma giyen Gabriel, 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer oldu.