Galatasaray 90'da kazandı! Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

12 May 2024 21:04 - Güncelleme : 12 May 2024 21:08

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Yönetim bu kez kararlı

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Yönetim bu kez kararlı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, düşme hattında yer alan VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Cimbom, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönerek mutlu sona çok yaklaştı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Berkan Kutlu'dan geldi. Karagümrük'ün sayılarını Ryan Mendes ve Markoa kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 99'a yükseltti. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

CİMBOM'A DERBİDE BERABERLİK YETİYOR!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılıların derbide berabere kalması veya kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.

TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

70. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu çizgiden içeri doğru çıkarttı. Mertens, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

80. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında Icardi, penaltı noktasında topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Sirigu'dan döndü.

Aynı dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan çektiği sert şutta kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

83. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Sağ taraftan atılan uzun pasta ceza sahasında Levent Mercan, kafayla topu Markao'ya indirdi. Bu futbolcu, savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'ya rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin sağdan pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan döndü. Ceza yayı içinde Berkan Kutlu, önünde bulduğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.