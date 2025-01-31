Galatasaray - Ajax maçı sonrası statta ayaküstü transfer görüşmesi! Fenerbahçeliler şoke oldu

31 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:20

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yöneticiler, maç sonu Hollanda ekibinde oynayan ve adı Fenerbahçe ile anılan bir isimle ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. Gündeme oturan kare transfer girişimi olarak yorumlandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maçın ardından çekilen bir fotoğraf karesi ise maçın skorundan çok konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI MI?

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Galatasaraylı bazı idareciler geçen sezon Trabzonspor'dan Ajax'a tranfser olan genç milli futbolcu Ahmetcan Kaplan ile ayaküstü sohbet ederken görüntülendi. Söz konusu görüşmede Galatasaray Futbol Direktörü Ayhan Akman, Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli'nin yer aldığı hazır bulundu.

KARŞI ATAK GELECEK Mİ?

Transfer girişimi olarak yorumlanan bu görüntü sadece Galatasaraylı değil Fenerbahçeli taraftarlarından da yoğun ilgi gördü. Nitekim Trabzon doğumlu Ahmetcan'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Fenerbahçe'nin bu gelişmenin ardından 22 yaşındaki stoper için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.