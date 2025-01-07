Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi bedeli ortaya çıktı

07 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:35

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılıların Trabzonspor'a ödeyeceği bonservis de belli oldu.

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, sol bek mevkiini takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor​'dan Eren Elmalı​'yı kadrosuna katmak üzere.

OKAN BURUK​ DA ÇOK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray​ yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Eren Elmalı transferi için Karadeniz ekibi ve oyuncu kanadıyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Eren için Trabzonspor'a 3-4 milyon euro aralığında bir bonservis ödemesi yapacağı belirtildi.

MİLLİ TAKIM'IN DA GEDİKLİSİ

Trabzonspor'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen ve toplam 1592 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, savunmanın yanı sıra takımına 1 de asist katkısı verdi.

Bordo-Mavili takımla 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, son dönemde A Milli Takım formasını da sık sık giyiyor. Başarılı futbolcu 14 kez ay-yıldızlı kadroda kendine yer bulmayı başardı.