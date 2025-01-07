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Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi bedeli ortaya çıktı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TRT Spor
07 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:35
Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi bedeli ortaya çıktı

Galatasaray ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-Kırmızılıların Trabzonspor'a ödeyeceği bonservis de belli oldu.

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, sol bek mevkiini takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor​'dan Eren Elmalı​'yı kadrosuna katmak üzere.

OKAN BURUK​ DA ÇOK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray​ yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Eren Elmalı transferi için Karadeniz ekibi ve oyuncu kanadıyla yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Eren için Trabzonspor'a 3-4 milyon euro aralığında bir bonservis ödemesi yapacağı belirtildi.

Galatasaray ara transferde ilk imzayı attırıyor! Bonservisi bedeli ortaya çıktı - 1. Resim

MİLLİ TAKIM'IN DA GEDİKLİSİ

Trabzonspor'da bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen ve toplam 1592 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, savunmanın yanı sıra takımına 1 de asist katkısı verdi.

Bordo-Mavili takımla 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, son dönemde A Milli Takım formasını da sık sık giyiyor. Başarılı futbolcu 14 kez ay-yıldızlı kadroda kendine yer bulmayı başardı. 

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Kaynak: TRT Spor
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