Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Erden Timur ve Okan Buruk açıklaması

08 May 2024 17:55 - Güncelleme : 08 May 2024 18:06

Galatasaray Divan Kurulu Mayıs ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu herkes kadar istediklerini belirten Batum, “24. şampiyonluğumuzu da kazanıyor olmaktan en az sizler kadar mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Neden ortaya çıktığımızın çok büyük 3 nedeni var. Bu sebeplerden birincisi demokrasi; Galatasaray’a yakışan demokrasidir. Biz bunu liseden, bazılarımız da camianın içerisinde bazılarımız da taraftar olarak sonuna kadar iliklerine kadar işlemiş insanlarız. Bizlerden listemize dahil olan hiçbir kişi olarak muhalif değiliz, düşman da değiliz. Kin içinde de değiliz. Fakat şunu net olarak söyleyebilirim; Okan Buruk bizim göz bebeğimiz. Erden Timur, Muslera, Icardi, Torreira, Abdülkerim, Nelsson, Barış Alper Yılmaz gibi harika bir kombinasyonun, harika bir uyumun kimilerinin gözden kaçırdığı Galatasaray’ın geleceği konusunda endişeye düşen ve bu konuda kazanırsa gereğini yapacak kazanamazsa da denetim görevini mutlaka yapmak isteyen kişileriz. Bizler bu şampiyonluğu herkes kadar istiyoruz ama bizler şampiyonluğun bazı şeyleri gözden kaçırmamızı ve telafisi olmayacak girdabın içinde olmamızı açıkça istemeyen kişileriz” diye konuştu.

"ÜNAL AYSAL SPORTİF A.Ş.'DE GÖREV ALACAK"

Seçimleri kazanmaları halinde eski başkan Ünal Aysal’ın Sportif A.Ş.’de görev alacağını söyleyen Batum, “Bu yola çıkarken iki çok değerli insandan çok büyük destek gördüğümü ifade etmek isterim. Onlardan bir tanesi bizim başkanlığımızı yapmış olan bize borçsuz bir Galatasaray devreden, hatta kasada nakit para bırakan Alp Yalman’a yürekten teşekkür ediyorum. İkinci kişi de vizyonumuzu genişleten, efsanemiz Muslera’yı 15 dakikada getiren, Drogba’yı, Sneijder’ı getiren başkan Ünal Aysal’a bizi desteklediği ve yanımızda olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bize, ‘Eğer seçimleri kazanırsanız Sportif A.Ş.’nin başında olurum ve her türlü desteği veririm’ dedi” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK VE ERDEN TİMUR SÖZLERİ

Seçimi kazanmaları durumunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile çalışmayı Galatasaraylılık görevi olarak gördüklerini belirten Süheyl Batum, “Sağda solda 'Bunlar gelirse Okan Buruk'u silecekler' diyenler oluyor böyle zırvalara kimsenin inanacağını tahmin etmiyorum. Ben ve arkadaşlarımın bir bölümü Okan Buruk’un ayağının kırıldığı gün o statta olan, yüreğinin bir bölümünü bırakan insanlarız. Biz Okan Buruk’a karşı olabilir miyiz? Eğer seçimi kazanırsak Okan Buruk ile de, futbolcularla da, o kombinasyonu sağlayan Erden Timur ile de her zaman beraber olmayı bir borç olarak biliriz. Bir Galatasaraylılık yükümlülüğü olarak biliriz” sözlerini kaydetti.

"PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Galatasaray’ın hukuksal anlamda daha güçlü mücadele etmesi gerektiğini ve 200 avukatla bunu sağlayacaklarına değinen Başkan Adayı Batum, “Türkiye’de futbol da tam bir hukuksuzluk döneminde. Her sene Galatasaray taraftarları olarak korkunç bir sıkıntı içindeyiz. Çok net söylüyorum; ne TFF, ne TFF’nin oluşumu, ne TFF’nin kararları, ne PFDK, ne PFDK’nın kararları, ne Tahkim Kurulu, ne de Tahkim Kurulu’nun kararları uluslararası hukuka uygun değil. Ben Galatasaray’ın bu durumu düzeltmeye çalışacak en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hukukta Galatasaray’ın üzerine düşeni yapmak lazım. Bizim bunu içselleştirmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değil. Özellikle son yılda Galatasaray’ın değerlerine, camiasına, yönetim kurulu üyelerine, başkanına, Erden Timur’a ve Galatasaray değerlerine sahip olduğunu bildiğimiz gazetecilere inanılmaz bir baskı var. Galatasaray, 200 tane avukatıyla mutlaka bu işlerin peşinde olacaktır” şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN KAZANCI MİNİMUM 900 MİLYON DOLARDIR"

Daha önce vaat edilen projelerin yerine gelmediğini belirten söyleyen Süheyl Batum, “Biz bir baktık Riva'dan sonra, Riva'dan da net 300-350 milyon dolar gibi bir kaybımız var. Bunlar konuşulur tabii. Arka arkaya gelince artık Galatasaray'ın geleceğini, bundan 10 sene sonra da birilerinin Riva gitti, Florya da gitti, neredeydiniz siz demesine izin vermeyeceğiz, kesin izin vermeyeceğiz. Başkan kazansa da burada denetçisi olacağız. Bizler olursak kesinlikle yapmayacağız. Bize göre Galatasaray’ın kazancı inşaat maliyetlerini de çıkardığınız anda minimum 900 milyon dolardır. Görüyorum ki Galatasaray’daki bazı arkadaşlarımız 300 ile 900 arasındaki farkı çok bilmiyorlar. Riva'dan 900 milyon dolar Galatasaray'da kalacak, Galatasaray'ın geleceği kurtulacak. Şunu lütfen yapmayın, bugün hepimiz şampiyonluğa sevineceğiz, 900 milyon doları alamazsak hepimizin aleyhinde yazacaklar. Orada toplanan Galatasaray lordları, Galatasaray değerlerine itibar etmediler diyecekler. Biz söz veriyoruz, itibar edeceğiz. Daha 3 bin 680 metrekare yer almaya çalışıyoruz Florya'da, bunu da yapamıyoruz. Bizler Galatasaraylıyız. Şeffaf olmak birinci yükümlülüğümüz. Yeni arazi vaat ettiniz. Ne oldu? Gayrimenkul fonu kuruldu mu? Ne oldu?” dedi.