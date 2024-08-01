Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:28
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu&#039;nu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - 1. Resim

DURSUN ÖZBEK'TEN TEBRİK

Dursun Özbek, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim ederken, Özbek de Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Galatasaray forması hediye etti.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...