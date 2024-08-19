Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yorumu! 'Teyit edemedik'

19 Ağustos 2024 20:29 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:27

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

LaLiga takımı Barcelona'nın Alman Teknik Direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile görüşme yaparak oyuncuya düzenli forma şansı vermeyeceğini ilettiği iddia edilmişti.

"TEYİT EDEMEDİK"

Galatasaray'ın transfer etmek istediği tecrübeli orta saha için Dursun Özbek'ten yanıt geldi.

Dursun Özbek TRT Spor'da yaptığı açıklamada; “İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Bendeki bilgi İlkay’ın hala Barcelona’da kalmak istediği yönünde.” dedi.

Barcelona, İlkay Gündoğan'ı 2023-24 sezonu başında renklerine bağlamış ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Katalan ekibi Barcelona forması altında 51 maça çıkan İlkay, 5 gol 14 asist üretti.