Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi

01 Ağustos 2024 13:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:53

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı.

"HEP AYNI KUPAYI ALMAKTAN YORULMUŞTUK"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray olarak hep aynı kupayı almaktan yorulmuştuk, şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray’a nasip olur. Yeni bir sezon başlıyor. Digitürk ile federasyonumuzun naklen yayın haklarıyla ilgili imza törenine katıldık. Hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilmiş federasyonumuz var, onlara da başarılar diliyorum. Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için başkana da ifade ettim, kulüp olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her tür olayda destekçisi olacağımızı söyledim. Türk futbolunun marka değerini yukarıya çeken bir sezon olmasını diliyorum. Süper Kupa maçını cumartesi oynayacağız. Güzel bir tarih. Güzel seyirli bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu da açacağız. Güzel bir maç ile açarsak sezon da aynı güzellikte devam eder. Olaysız, sakatlık olmayan bir lig diyorum" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER MÜJDESİ

Transferlerdeki son durumun sorulması üzerine Başkan Özbek, "Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Aslında gecikmiş bir şey yok. Geçen seneki transferlerimizi ne zaman yaptığımıza bakarsanız, tarih aynı döneme geliyor. Bizim yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek. Seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz. Yakında inşallah onları sevindirecek haberleri vereceğiz" cevabını verdi.

"ADALETİ SAĞLAYAN BİR FEDERASYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine başarılar dileyen Özbek, "Türk futboluna hizmet etmek için buradalar. İbrahim Hacıosmanoğlu ve arkadaşlarının da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim. Onun için güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Adaleti sağlayan bir federasyon olacağını düşünüyorum. Tereddüdümün olmadığını söylemek istiyorum. İcraatı da zaten cumartesinden itibaren başlıyor, onu da görmüş olacağız. Federasyonun çok iyi bir yönetim göstereceğine eminim" ifadelerini kullandı.