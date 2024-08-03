Galatasaray - Beşiktaş canlı maç anlatımı

03 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:53

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ

1' Immobile

1' Maç başladı

1' Maç golle başladı. Victor Nelsson'un yaptığı hata sonucu Ciro Immobile topu kaptı ve kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla maçta 1-0 öne geçen golü kaydetti.



