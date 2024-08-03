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Galatasaray - Beşiktaş canlı maç anlatımı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:53
Galatasaray - Beşiktaş canlı maç anlatımı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşılaşıyor.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

GALATASARAY 0-1 BEŞİKTAŞ

1' Immobile

1' Maç başladı

1' Maç golle başladı. Victor Nelsson'un yaptığı hata sonucu Ciro Immobile topu kaptı ve kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla maçta 1-0 öne geçen golü kaydetti.


Kaynak: tgrthaber.com
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