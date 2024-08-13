Galatasaray da peşindeydi: Aaron Wan-Bissaka West Ham United'a transfer oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:28
Galatasaray'ın Elias Jelert transferinden önce kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Aaron Wan-Bissaka, West Ham United'a imza attı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray, yıldız sağ beki kadrosuna katmak için uzun süre yoğun uğraş vermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
15 MİLYON STERLİN BONSERVİS
İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.
Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı