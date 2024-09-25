Galatasaray derbisinde basın toplantısına neden katılmadı? Jose Mourinho açıkladı!

25 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:43

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union SG maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları...

Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, UEFA Avrupa Ligi​'nde oynanacak Union SG​ maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3-1 kaybedilen Galatasaray​ derbisinin ardından basın toplantısına katılmayan Portekizli teknik adam, eleştirilere de yanıt verdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

"24 YILLIK KARİYERİMDE HİÇBİR ZAMAN BASIN TOPLANTISINDAN KAÇMADIM"

"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım."

"SAYGISIZLIK YAPILAN KİŞİ BENİM"

"70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."

"İSTANBUL'UN EN MUTLU İNSANLARI DEĞİLİZ"

"Motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz 2 katı, derbi kaybederseniz 3 katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok. Cumartesi kaybettik, stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz. Basın toplantısına katılmadım, katılsam gece 3'te çıkardım."

"ELİMİZDEKİ EN İYİ TAKIMI SAHAYA SÜRECEĞİZ"

"Ertesi gün maçın analizini yaptık, Saint-Gilloise analizini yaptık. Oyuncularım 3'te geldi, idman yaptık. Dün uzun bir idman yaptık. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler. Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. Elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz."

"İRFAN CAN KAHVECİ YARIN OYNAYACAK"

"Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Jose Mourinho: "Katılıyorum. İrfan Can Kahveci yarın oynayacak."

"EN İYİ 11'İMLE OYNAYACAĞIM"

"Hayır. Ben maçı kazanabilmek için en iyi 11'imle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Taktik antrenmanlarda farklı şeyler denedik. Oyuncularım özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü veya 5'li oynuyor, onun özellikleri yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız; son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak."

"TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA MANİPÜLU EDİLİYOR"

"Yarıştığımız tüm kulvalarda şansımız var. Taraftarlar, her zaman taraftarlardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dengeli ve istikrarlı olmayı etkiliyor. Bizler dengeliyiz, dengeli olmamız gerekiyor. İçimizde bu denge var. Aramızda tartışmaları, analizleri yapıyoruz, hataları, iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamalıyız. Bizler birlikteyiz. İçimizde eleştirileri yapıyoruz. Dışarıda olan şeyler, modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Futbol güzel ama garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. O maç üzerindeki etkisi olan insanlar, evet etkisi var, hakemlerin de iyi kötü etkisi var. Maç saha içerisinde oynanır. Maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, direktörle ilgisi yok. Tabii ki birlikte kaybettik, hep birlikte. Ayrıştırarak bakarsanız dürüst olun, sorumluluk hoca ve oyuncularda. Biz oynadık. Sahada ikinci bir takım daha var. Bazen daha iyi oynarlar, daha şanslı olabilirler, ufak anlar onların lehine olabilir. Şunu da unutmayın, karşıda bir takım daha var. Ufak detaylar belirleyici oluyor. Hakem dengeliydi, onu da tebrik ediyorum. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım."

"DERBİYİ BAŞKAN OYNAMADI"

"Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."

TARAFTARA MESAJ: "HUZURU, DESTEĞİ VERİYORLAR MI?

"Sorulması gereken şu; taraftarlar bizim için en iyi şartları sağlıyorlar mı? Huzuru, desteği veriyor mu? Kadıköy'e giderken bize o mutluluğu vermek istiyorlar mı? Trendleri takip edip aslında o huzuru, mutluluğu bizden alıp bizi bölen bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar. Ben kendi adıma ve oyuncularım adına konuşuyorum. Profesyoneller olarak onlara saygı duyuyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini her gün yapmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk galibiyetlere geri dönelim. Mümkün olduğu kadar çabuk demek yarın demek."

"DERBİDE TAÇTAN 2 GOL YEDİK"

"Şu ana kadar yaptığımız hatalar daha çok bireysel hatalardı. Bunların sıkıntısını çektik. Dün ilk kez 24 oyuncu hep birlikte çalışma fırsatı oldu. Uzun bir antrenman oldu bizim için. Dün bir problem yoktu. Son maça bakarsak, 2 tane taçtan gol yedik. Bunun da cezasını çektik. Bireysel hataları düzeltmek zaman alabiliyor. Yeni bir hata için asla kızmam ama aynı hatanın tekrarlanmaması gerekiyor. Zamanla daha iyi olacağız. Yeni oyuncuların adapte olması gerekiyor. Amrabat, 2-3 antrenmandan sonra Kasımpaşa maçında oynadı. Galatasaray maçında hibrit stoper gibi oynadı. Seviyesinin yukarında olduğunu gösterdi. Bu yüzden yarın oynayacak kendisi."