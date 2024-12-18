Galatasaray, Dybala'nın menajerini İstanbul'a getirmişti! Fenerbahçe'nin sürpriz hamlesi ortayı çıktı

18 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:35

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Dybala için transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye getirdiği iddia edilen menajer Carlos Novel'le Fenerbahçe'nin temasta olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İtalyan ekibi Roma​'da forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in RAMS Park'ta Galatasaray​ - Trabzonspor​ maçını izlemesi büyük ses getirmişti. Novel'in Dybala'nın Galatasaray'a transferi için sarı-kırmızılı kulüple görüşmek için İstanbul'da bulunduğu öğrenilirken, Fenerbahçe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.Pazartesi günü İstanbul'a gelen ve Galatasaray - Trabzonspor maçını RAMS Park'ta sarı-kırmızılı idarecilerden Abdullah Kavukçu'nun locasından takip eden Novel'in Fenerbahçe ile de temasta olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İLE TEMASTA

Sabah'a açıklamalarda bulunan Dybala'nın bir diğer menajeri Catia Agnelli, "Carlos Novel, sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil. O aynı zamanda bazı genç futbolcular için de İstanbul'a geldi" dedi. Agnelli'nin kastettiği genç ismin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez, Novel'in bu oyuncu için Fenerbahçe ile görüştüğü bildirildi.

ORTA SAHAYA TANGOCU MU GELİYOR?

Velez Sarsfield forması giyen Ordonez'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor. Bu sezon takımıyla çıktığı 47 maça çıkan ve 1 gol atıp 4 asist yapan Ordonez, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev alıyor.