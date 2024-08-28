Galatasaray elendi, Şahan Gökbakar çıldırdı! Yönetime çok sert sözler

28 Ağustos 2024 08:33 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:42

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına deplasmandaki 3-2'li maçın rövanşında evine 1-0 yenilerek elenen Galatasaray taraftarlarını kahretti. Bu isimlerden biri de fanatikliğiyle bilinen komedyen Şahan Gökbakar oldu. Ünlü isim maçın ardından yaşadığı hüsranı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile dökerken, alınan yenilginin sorumlusu olarak gördüğü Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek'e sert sözlerle yüklendi.

Galatasaray-Young Boys maçını statta takip eden Şahan Gökbakar, zorlu 90 dakika öncesi takımına olan inancını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Sözlerine Young Boys'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek başlayan Gökbakar, "Bu maç Galatasaray'ın aylardır süren iç karışıklığının, takımdaki şımarıklığın, yönetimdeki vurdumduymazlığın, teknik heyetteki ezberciliğin ve basiretsizliğin, çıkarcılığın, iş bilmezliğin bir sonucunu gördük" ifadelerini kullandı.

"İyi gideni bozmak ve başarıyı yermek bizim geleneğimiz maalesef" diyerek sözlerini sürdüren Gökbakar, taktımdaki kadro zafiyetine dikkat çekti.

Şahan Gökbakar yapılmayan transferlerden dolayı yönetimi suçlayarak, "Hâlâ bu takımda sağ bek Barış, sol bek Berkan ise, hâlâ orta sahaya Demirbay umutsa, hâlâ sana önde basana adam gibi bir oyun alternatifin yoksa sen Şampiyonlar Ligi'ni hak etmiyorsun demektir" ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR" GÖNDERMESİ

Şahan Gökbakar sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün hiç susmayan bu taraftara yazık. Bugün hep birlikte ilk Dursun Özbek dönemini anımsamadınız mı? Hani Erden Timur'suz olan... İnsan göz göre göre gelen bu başarısızlığa sinirleniyor. Şimdi çıkın konuşun 'Transfer gündemimizde yok' diye!''