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Galatasaray, Elfsborg maçı hazırlıklarına başladı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:13
Galatasaray, Elfsborg maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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