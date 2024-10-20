Galatasaray, Elfsborg maçı hazırlıklarına başladı

20 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:13

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.