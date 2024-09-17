Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Galatasaray’ın Avrupa kupalarında oynadığı Young Boys karşılaşması sebebiyle 3. haftadaki Gaziantep FK karşılaşması ertelenmişti. Cimbom, erteleme maçında Gaziantep FK'yı Rams Park'ta konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Gaziantep FK mücadelesi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Young Boys mücadelesi öncesinde ertelenmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Batshuayi.
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Bruno, Saborit, Emre Taşdemir, Mandouki, Ogün, Sorescu, Maxim, Kozlowski, Kodro.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak.
Hakem Cihan Aydın düdük çalacağı zorlu maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da statü gereği kadroda yer alamayacak.
Bu hafta sonunda Galatasaray-Gaziantep maçı varmış, merak ediyorum nasıl geçecek Umarım Cimbom kazanır