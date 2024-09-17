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Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 13:19 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:39
Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK&#039;yı konuk ediyor! Muhtemel 11&#039;ler

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında oynadığı Young Boys karşılaşması sebebiyle 3. haftadaki Gaziantep FK karşılaşması ertelenmişti. Cimbom, erteleme maçında Gaziantep FK'yı Rams Park'ta konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray​, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK​'yı konuk edecek.

Gaziantep FK mücadelesi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Young Boys​ mücadelesi öncesinde ertelenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:Muslera​, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Batshuayi.

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Bruno, Saborit, Emre Taşdemir, Mandouki, Ogün, Sorescu, Maxim, Kozlowski, Kodro.

Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler - 1. Resim

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak.

Hakem Cihan Aydın düdük çalacağı zorlu maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor! Muhtemel 11'ler - 2. Resim

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da statü gereği kadroda yer alamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Fıstık17 Eylül 2024 13:43

Bu hafta sonunda Galatasaray-Gaziantep maçı varmış, merak ediyorum nasıl geçecek Umarım Cimbom kazanır

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